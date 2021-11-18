 

Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях против 28 россиян и украинцев

18.11.2021, 15:04, Новости дня
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“Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 года “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)”, – говорится в документе.

В списке попавших под санкции лиц значатся 23 гражданина России и пять граждан Украины, зарегистрированных на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Санкции, которые вводятся по предложению Службы безопасности Украины, рассчитаны на три года. Они предполагают, в частности, блокирование активов и ограничение их торговых операций, лишение украинских наград.

Указ Зеленского вступает в силу с дня его публикации.

ZN.UA пишет, что речь идет о сотрудниках разведывательных и специальных служб РФ.

Контекст:

На заседании СНБО, которое состоялось 20 августа, рассматривали восемь вопросов, в числе которых утвердили концепцию национальной системы устойчивости, рассмотрели программу развития ракетного вооружения, обратились к Верховной Раде и Кабмину с просьбой выделить 960 млн грн для Военно-морских сил Украины, ввели новый пакет санкций.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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