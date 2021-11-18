 

Экс-жена Гейтса после развода уехала в Южную Африку

18.11.2021, 15:04, Новости дня
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На заглавном фото Мелинда Гейтс позирует в кроссовках, шортах, футболке и кепке, стоя на вершине горы с поднятыми руками.

“Пешие прогулки – один из моих любимых способов расслабиться и начать двигаться. Этот в Кейптауне, Южная Африка”, – написала она.

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Публикация от Melinda French Gates (@melindafrenchgates)

Контекст:

О разводе Гейтса и его жены Мелинды Френч Гейтс после 27 лет брака стало известно 3 мая. Супруги объяснили, что приняли такое решение “после долгих размышлений и большой работы над отношениями”. Билл Гейтс уточнял, что он и Мелинда больше не верят, что смогут вместе развиваться как пара на следующем этапе жизни.

Миллиардер регулярно флиртовал с другими женщинам на работе и общался с финансистом Джеффри Эпштейном, обвиняемым в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Это повлияло на решение пары о разводе, сообщило 16 мая издание The New York Times.

2 августа Reuters сообщило, что пара достигла соглашения о разделе имущества и официально развелась.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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