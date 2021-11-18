Рада отложила рассмотрение “ресурсного” законопроекта №5600

Снятие с рассмотрения законопроекта инициировал замглавы фракции “Слуга народа” Андрей Мотовиловец. Он пояснил, что фракции нужно дополнительное время на консультации.

Парламентский журналист Андрей Дзиндзя опубликовал в Facebook скриншоты предположительно из партийного чата “Слуги народа” под названием “Чисто замы”. Согласно им, первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко сообщил, что №5600 и законопроект о столице, которые планировали рассматривать по спецпроцедуре, не поддерживают “За майбутнє” и часть группы “Довіра”, без которых “Слуге народа” не хватает голосов.

“Коалиция – это тонкое дело, это вам не монобольшинство”, – написал предположительно Корниенко.

https://www.facebook.com/dzindzia/posts/4520923747945138

Резонансный законопроект должны были рассмотреть еще 23 сентября. Тогда также Мотовиловец инициировал снятие, пояснив, что “получили подписные листы и заходим по регламенту в рассмотрение по спецпроцедуре”, писала “Экономическая правда”.

Нардеп от “Слуги народа” Александр Качура говорил, что спецпроцедуру, ограничивающую время на рассмотрение правок, фракция хочет запустить из-за так называемого “поправочного спама”. “Вы знаете, что к этому законопроекту подали более 11 тыс. поправок. У нас нет в бюджете столько средств, чтобы парламент рассматривал законопроект месяцами”, – цитировал его Dsnews.

Контекст:

Законопроект №5600 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений” был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня, его инициатором выступил Кабмин.

Правительство одобрило его на заседании 12 мая. В Кабмине говорили, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для граждан, а также малого и среднего бизнеса.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня.

1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении.

5 октября парламент поддержал рассмотрение законопроекта по спецпроцедуре. Депутатские фракции и группы, а также у внефракционные парламентариии должны прислать письма по поводу рассмотрения их предложений и правок в профильный комитет. Затем будет составлена новая таблица правок.

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