Рада создала комиссию для расследования смерти Полякова

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18.11.2021, 14:10, Новости дня
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Воздержались при голосовании три нардепа, против не выступил никто.

Скриншот: Parlaments’kyi telekanal Rada / YouTube

Цель создания ВСК, как отмечено в пояснительной записке к проекту – “осуществление парламентского контроля над расследованием убийства народного депутата Украины Полякова А.Е. и полное, всестороннее, беспристрастное и объективное исследование всех обстоятельств в уголовном производстве”.

Контекст:

Поляков скончался в ночь на 8 октября в возрасте 33 лет. Полиция Киева сообщала, что депутату стало плохо в такси. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой “естественная смерть”. 11 октября его похоронили в Чернигове.

По предварительным данным, причиной смерти Полякова стала острая коронарная недостаточность.

Изначально полиция рассматривала несколько версий причины смерти Полякова, в том числе отравление, но правоохранители склонялись к тому, что смерть была естественной. 9 октября нардеп от “Слуги народа” Галина Янченко заявила, что смерть Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона. 

Позднее в МВД подтвердили, что судебно-медицинские эксперты обнаружили в организме погибшего алкоголь и метадон, а также димедрол. “Версии две – либо был преступный характер смерти, либо нет. Или он сам употребил препарат, который, возможно, стал причиной смерти, или его отравили. Иного не может быть”, – заявил глава департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

По данным следствия, в ночь смерти Поляков контактировал с тремя людьми: таксистом, помощником нардепа Анны Скороход Русланом Джамбулатовым и еще одним человеком, подробностей о котором в МВД не раскрывали.

В полиции сообщали, что Поляков жил со Скороход и накануне смерти поссорился с ней. 14 октября стало известно, что Скороход допросили по делу о смерти Полякова.

По данным правоохранителей, Поляков перед смертью употреблял спиртные напитки с Джамбулатовым и катался на машине по Киеву. Таксист некоторое время ездил за ними, а потом Поляков пересел в такси, говорят в МВД.

13 октября были обнародованы записи с боди-камер правоохранителей, которые остановили такси, а также видео с камер наблюдения. Видео, которое есть в распоряжении полиции, свидетельствует о том, что Поляков покидал ресторан “внешне абсолютно в здоровом состоянии”, заявлял Енин.

Скороход уверена, что Поляков был убит. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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