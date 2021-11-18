Охотинспектор оценил слова Рашкина о ситуации с лосем

Внештатный охотинспектор Камчатского края Владимир Шаблий усомнился в том, что депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин мог перепутать лося с кабаном.

Шаблий заявил, что «спутать лося, который на ногах стоит ростом в два метра, и кабана фактически невозможно, тем более в тепловизоре видно силуэт зверя», передает РЕН ТВ.

«У кабана-то ножки короткие, а вот у лося их длина до полутора метров достигает. Вообще у настоящих охотников принято: не уверен – не стреляй. Потому что на шорох стрелять, это в человека. Погодные условия влияют на видимость в тепловизоре. И все равно там оптика должна быть», – отметил он.

Ранее Рашкин признался в убийстве дикого лося, тушу которого обнаружили в багажнике его автомобиля. При этом он заявил, что из-за плохой погоды якобы перепутал лося с кабаном.

Между тем в Госдуму поступило представление на снятие неприкосновенности с Рашкина.

Напомним, депутата от КПРФ Рашкина задержали в Саратовской области. В его автомобиле была обнаружена туша лося. При этом не исключалось, что коммунист находился за рулем в состоянии опьянения. Расследованием уголовного дела занялся центральный аппарат СК.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявлял, что если бы Рашкин был членом партии «Единая Россия», его бы не только исключили, но и самими однопартийцами был бы поставлен вопрос об ответственности, однако пока приходится ждать лишь «обвинений в провокациях и травле честного коммуниста».