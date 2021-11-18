Москва оценила реакцию США на испытание Россией противоспутниковой системы

Москва сожалеет о реакции США на испытание Россией противоспутниковый системы, учитывая, что Вашингтон сам создает риски в космосе, прозвучавшие обвинения являются попыткой давления, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова сообщила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», что РФ провела испытания и успешно уничтожила недействующий спутник «Целина-Д» в соответствии со своими международными обязательствами, в частности по Договору о космосе 1967 года.

Действия РФ «не были направлены против кого-либо и с учетом времени испытания и параметров орбиты образовавшиеся фрагменты не представляли и не создавали ни для кого никаких угроз».

«Мы с сожалением наблюдали за всем тем, что происходило в США, и напоминали нашим американским партнерам, что именно Вашингтон – и не сейчас, а еще с 1950-х годов – проводит четкий курс на использование космического пространства для проведения боевых действий», – добавила она.

Захарова отметила, что «очередные обвинения» сделаны, на ее взгляд, «для сохранения возможности давления на нашу страну, будем их дезавуировать».

Напомним, министр обороны Сергей Шойгу во время рабочей поездки в войска Западного военного округа в Воронежской области подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы, которая «ювелирно» поразила старый спутник.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что испытание Россией противоспутниковой системы подрывает международную стабильность.