“Убийца догнал возле подъезда и добил”. В Николаеве застрелили бизнесмена

Информацию о стрельбе правоохранители получили около 20.15. Во дворе одного из домов у подъезда полицейские нашли тело мужчины с огнестрельным ранением. Ранен еще один человек, ему оказали помощь медики.

Позже в полиции сообщили, что в одном из дворов многоэтажек в нескольких кварталах от места убийства обнаружили охотничье ружье с пятнами крова.

“Устанавливается, из этого ли оружия стреляли в пострадавших. Ружье будет изъято и направлено на экспертизу”, – отметили в релизе.

Информацию о событии полиция внесла в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного Кодекса Украины. В городе введена специальная полицейская операция.

https://www.facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev/posts/3078371269062484

По информации сайта “Новости-N”, убит 51-летний бизнесмен Игорь Плиндык, который имеет отношение к строительному бизнесу.

“Мужчина вместе девушкой на автомобиле “Ауди” заехал во двор дома на улице Сенной. Здесь их, по всей видимости, поджидал убийца. В мужчину выстрелили из охотничьего ружья, он попытался убежать, однако убийца догнал его возле подъезда и добил. Девушку, по предварительным данным, он не тронул”, – сообщили журналисты.

Они отметили, что на автомобиле бизнесмена на левой задней двери около десяти пробоин, возможно, от крупной дроби или картечи.

Фото: mk.npu.gov.ua

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