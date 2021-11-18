 

Соловьев вернул государству «коронавирусные субсидии»

18.11.2021, 2:06, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинТележурналист Владимир Соловьев сообщил, что вернул государству деньги, которые ему, по данным соцсетей, перечислили как «пострадавшему предпринимателю».

В эфире Youtube-канала «Соловьев Live» он заявил: «Я даже разбираться не буду, так это или не так, кто-то из моих бухгалтеров допустил или нет. Я сказал сразу, что вот они написали, что было две выплаты по 12 130 рублей, вот, пожалуйста, платежки, я показываю». Соловьев подчеркнул, что, как и обещал, «дал указания – деньги возвращены». По его словам, «допустили бухгалтеры такую ошибку, что ж, нажали и что-то получили». Он сообщил, что отправил обратно две выплаты по 12130 рублей, передает РИА «Новости».

Соловьев прежде сообщал РБК, что лично не подавал заявки на субсидии: «Сказал бухгалтерам: вы, пожалуйста, разберитесь, что это такое, и обязательно верните деньги. А дальше пусть ищут варианты, как это сделать».



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