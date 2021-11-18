Американский эксперт – коронавирус может остаться с нами на следующие несколько лет и, возможно, даже навсегда

Руководитель медицинского факультета Калифорнийского университета в Сан-Франциско Роберт Вахтер призвал не ждать, что в ближайшее время коронавирус удастся победить. Как отметил эксперт в интервью NPR, COVID-19 может остаться с нами в течение следующих нескольких лет и, возможно, навсегда, что требует нового образа мышления.



Reuters

Пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в повседневную жизнь людей, оказала серьёзное воздействие на экономику и только в США COVID-19 унёс жизни более 700 тыс. людей, пишет NPR. При этом руководитель медицинского факультета Калифорнийского университета в Сан-Франциско Роберт Вахтер предполагает, что коронавирус может «остаться с нами на следующие несколько лет и, возможно, навсегда».

По словам Вахтера, он хотел бы, чтобы коронавирус отступил и весь мир мог бы вернуться к привычной жизни. «Однако я полагаю, становится всё более очевидно, что это вряд ли произойдёт, что он будет с нами в обозримом будущем. И мы будем кататься на этих американских горках, когда за ростом числа случаев заражения последует снижение заболеваемости, а потом снова рост», — заявил эксперт в интервью журналистке NPR Мишель Мартин.

По словам Вахтера, ещё около полугода назад он полагал, что сегодня ситуация будет обстоять лучше, чем она обстоит. Эксперт утверждает, что высокие темпы заболеваемости коронавирусом сохраняются в связи с двумя факторами: распространением штамма «дельта» и нежеланием некоторых людей прививаться.

Так, штамм, впервые обнаруженный в Индии, является в два раза более заразным, чем прежние варианты. Кроме того, по данным Вахтера, от 30% до 40% американцев не собираются вакцинироваться. При этом эксперт подчеркнул, что сам получил обе дозы вакцины от коронавируса и даже третью, бустерную дозу, призвав людей «обязательно сделать прививку».

Впрочем, Вахтер отмечает, что почти за два года с начала пандемии его отношение к жизни «немного изменилось». Ещё полгода или год назад он бы побоялся навестить пожилых родителей или присутствовать на массовом мероприятии, даже если все будут соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Однако теперь он, как и множество людей по всему миру, проводит время с друзьями и семьёй и путешествует по работе.

В том, что касается ограничительных мер, введённых для сдерживания распространения коронавируса, по мнению Вахтера, миру пора переходить на новый образ мышления, не ожидая, пока вирус исчезнет, а признавая, что «COVID-19, вероятно, будет с нами в течение следующих нескольких лет и, возможно, останется навсегда».