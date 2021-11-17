Huawei пытается обойти американские санкции

Судя по всему, китайская компания Huawei все-таки нашла, как обойти наложенные на нее санкции со стороны Соединенных Штатов. Они действуют уже достаточно давно и не позволяют развивать бизнес. А в Huawei, кстати, скопилось немало новых разработок, в том числе готовых к выпуску электронных гаджетов.

Теперь, чтобы все это не зависло в воздухе, китайская компания попытается наладить выпуск под другими брендами на производственных мощностях иных компаний.

Разумеется, теперь придется поделиться доходами и славой. Однако это лучше, чем ничего не делать. Остается только один вопрос: как на такие действия отреагируют США? Агентство Bloomberg уже опубликовало сообщение о планах Huawei, так что они уже не являются ни для кого тайной.