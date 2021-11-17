 

Готовится к выпуску зарядное устройство для смартфонов рекордной мощности

17.11.2021, 13:28, Новости дня
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По сообщению инсайдеров, вскоре на рынке будет представлено зарядное устройство для смартфонов рекордной мощности. Речь идет о 150 ваттах, отмечают эксперты.

Ранее, напомним, зарядное устройство на 120 Вт было предоставлено дорогому смартфону Redmi Note 11 Pro+. Кроме того, о выпуске устройства мощностью 200 Вт, но проводного, заявляла компания Xiaomi. Такие показатели весьма интересны для пользователей. Можно ведь полностью зарядить аккумулятор смартфона менее чем за десять минут.

Очевидно, 150-ваттная, но беспроводная зарядка также заинтересует покупателей. Однако пока неизвестно, вместе с каким именно смартфоном будет выпущено это устройство. Ожидаем официальных анонсов.



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