Готовится к выпуску зарядное устройство для смартфонов рекордной мощности

По сообщению инсайдеров, вскоре на рынке будет представлено зарядное устройство для смартфонов рекордной мощности. Речь идет о 150 ваттах, отмечают эксперты.

Ранее, напомним, зарядное устройство на 120 Вт было предоставлено дорогому смартфону Redmi Note 11 Pro+. Кроме того, о выпуске устройства мощностью 200 Вт, но проводного, заявляла компания Xiaomi. Такие показатели весьма интересны для пользователей. Можно ведь полностью зарядить аккумулятор смартфона менее чем за десять минут.

Очевидно, 150-ваттная, но беспроводная зарядка также заинтересует покупателей. Однако пока неизвестно, вместе с каким именно смартфоном будет выпущено это устройство. Ожидаем официальных анонсов.