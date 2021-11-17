Очное обучение в киевских школах возобновляется с 22 ноября – Кличко

По его словам, решение касается учащихся всех классов. Соответствующее решение приняла Комиссия по чрезвычайным ситуациям г. Киева.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

С 1 ноября в Киеве усилили карантинные ограничения. Посещать заведения питания, отели, учреждения соцзащиты, спортзалы и фитнес-центры, ТРЦ и другие заведения, а также проводить массовые мероприятия можно будет только при наличии COVID-сертификата или негативного результата ПЦР-теста. Дети и подростки смогут посещать ТРЦ только с родителями, которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.

После осенних каникул учебный процесс в столичных школах возобновился только в дистанционном режиме.

9 ноября глава Минобразования Сергей Шкарлет сообщил, что из почти 14 тыс. школ в Украине, более половины перешли на дистанционное обучение.

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