“Дія City” предлагает приемлемые для большинства игроков ИТ-рынка условия – исполнительный директор IT Ukraine

“Законодательная база “Дія City” проработана экспертами, и она приемлема для большинства игроков рынка как альтернативный вариант бизнес-модели для осуществления деятельности ИТ-компаниями”, – отметил он.

Васюк напомнил, что президент уже подписал рамочный закон о “Дія City”, а налоговый законопроект сейчас готовится ко второму чтению, также депутаты активно разрабатывают тексты необходимых подзаконных актов.

По словам исполнительного директора IT Ukraine, с начала разработки правовой базы спецрежима и по сей день ассоциация активно участвует в этом процессе. Он уточнил, что в настоящее время в компаниях-участниках ассоциации работает более 70 тысяч специалистов.

Васюк положительно оценил введение переходного периода по сотрудничеству резидентов “Дія City” с физлицами-предпринимателями. За это время компании смогут убедиться в действенности новой модели, считает он.

Однако в ИТ-сообществе возникают определенные домыслы относительно договоров о воздержании от неконкурентных действий, ведь ИТ-специалисты недостаточно осведомлены о некоторых нормах. В частности, некоторые ИТ-специалисты уверены, что такими договорами будут защищены только интересы компаний, а права специалистов будут нивелированы. Васюк убежден, что комплексные изменения нуждаются в комплексном подходе к работе компаний с сотрудниками.

Исполнительный директор IT Ukraine также считает необходимым внедрение законодательных механизмов, которые бы защитили ИТ-компании от неправомерных действий силовых структур – чтобы компании, которые могут не согласиться на работу по новой модели, получили гарантии, что на них не будут давить.

Контекст:

В сентябре 2020 года Министерство цифровой трансформации Украины презентовало проект “Дія City” – свободную экономическую зону, особый правовой режим, который должен создать условия для развития украинской IT-индустрии.

Верховная Рада приняла в целом законопроект №4303 “О стимулировании развития цифровой экономики в Украине” 15 июля. Президент подписал его 11 августа.

Согласно законопроекту, правовой режим “Дія City”, распространяемый на юридических лиц – резидентов этого режима, создает благоприятные условия для ведения инновационного бизнеса, привлечения инвестиций, развития цифровой инфраструктуры и привлечения талантливых работников. Правовой режим “Дія City” устанавливается на неограниченный срок, но не менее чем на 25 лет со дня внесения в реестр записи о первом резиденте “Дія City”. На всех резидентов “Дія City” распространяется система государственных гарантий защиты инвестиций.

Инициаторы законопроекта предлагают либерализовать трудовые отношения между резидентами “Дія City” и лицами, труд которых они используют. Для этой цели предлагается применение контрактной формы трудового договора или наем работников на основании специального договора – гиг-контракта.

Законопроектом предусмотрены основания и порядок потери статуса резидента, апелляция на решение о потере резидентства, свобода сотрудничества с физическими лицами – предпринимателями, декларативность приобретения статуса резидента.

Согласно сообщению пресс-службы “Дія City”, благодаря проекту доля IТ-отрасли в ВВП страны увеличится до 10%, а количество рабочих мест в отрасли вырастет с нынешних 200 тыс. до 450 тыс. до 2024 года.

Отмечается, что документ был разработан при тесном сотрудничестве с IТ-индустрией.

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