Швеция готова отправить военных в Украину – министр обороны

“Мы рассматриваем это как очень важную часть в рамках обозначения целей ЕС по содействию безопасности и суверенитету Украины”, – сказал Хультквист.

Sveriges Radio отмечает, что такое предложение поступило от стран Балтии в связи с наращиванием Россией своего военного присутствия у границы с Украиной.

Хультквист не уточнил, какое количество военных Швеция может направить в Украину и как будет выглядеть миссия.

Он отметил, что сейчас все внимание международного сообщества приковано к ситуации в Польше, и “это может означать, что Украина немного отошла на второй план”. Глава минобороны Швеции призвал демонстрировать солидарность с Киевом в любое время.

По данным СМИ, Великобритания на фоне угрозы вторжения войск России готова отправить в Украину до 600 военнослужащих.

Контекст:

В середине сентября СМИ сообщили, что ЕС рассматривает варианты создания военно-консультативной и учебной миссии ЕС в Украине. Предполагается, что в военно-консультативной миссии ЕС (EUATM) будут работать 60 сотрудников. Ее основная цель – консультировать департамент образования Министерства обороны Украины и Генеральный штаб ВСУ по внедрению плана реформирования профессионального военного образования.

В украинском МИД, комментируя заявления об этой инициативе, сказали, что украинская и европейская стороны действительно обсуждают различные модели дальнейшего взаимодействия, среди которых и военно-учебная миссия. В ведомстве считают, что начало такой миссии отвечает стратегическим интересам как Украины, так и ЕС.

В ЕС видят возможности усилить сотрудничество с Украиной в военной сфере, говорил глава Евросовета Шарль Мишель 12 октября.

РФ с конца марта наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Украинская разведка говорила, что Россия хотела расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они якобы задействованы в учениях. По его словам, с 23 апреля войска приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации. При этом он сообщил, что техника и вооружение 41-й общевойсковой армии, которые будут задействованы в учениях в сентябре, останутся на полигоне Погоново в Воронежской области.

Россия частично отвела военных из оккупированного Крыма, но на восточной границе Украины, в Воронежской области, они остались, говорил глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко 28 апреля.

5 мая газета The New York Times сообщила, что Россия отвела несколько тысяч военнослужащих, но вдоль границы с Украиной остается еще примерно 80 тыс. военных, что до сих пор является наибольшим количеством сил, которое Россия накопила там с момента аннексии Крыма в 2014 году.

30 октября американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины. В ГУР Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло. В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

5 ноября начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала сказал, что украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск у границы Украины. По его данным, российские войска возвращаются в пункты постоянной дислокации.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины.

8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

США предупредили Россию о возможных последствиях из-за концентрации ее войск на границе с Украиной. Франция и ФРГ пригрозили РФ последствиями в случае попытки нарушить территориальную целостность Украины.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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