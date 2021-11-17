 

Рада ввела наказание за продажу лекарств детям

17.11.2021, 12:13, Новости дня
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Об этом сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

В первом чтении законопроект приняли 2 июня. Сегодня парламентарии рассмотрели поправки к нему, за принятие закона проголосовали 3115 нардепов. 

Согласно тексту законопроекта, он вносит изменения в Кодекс Украины об административных нарушениях, дополняя его новой статьей 424. Эта статья предусматривает наказание за продажу лекарств в аптеках без рецепта и в запрещенных законодательством случаях в виде штрафов.

При первом нарушении сума штрафа составляет от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 850 до 1700 грн). Повторное в течение года нарушение влечет наказание в виде штрафа от 100 до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (1700–3400 грн). 

Продажа лекарств детям младше 14 лет через интернет предусматривает ответственность в виде штрафа в размере 200–300 необлагаемых налогом минимумов (3400–5100 грн), повторное нарушение – штраф в размере 300–400 необлагаемых налогом минимумов (5100–6800 грн). 

Контекст:

В 2021 году Рада приняла два закона, касающихся продажи лекарств детям. Закон, запрещающий продавать лекарства без рецепта детям младше 14 лет, уже вступил в силу. 

Эти законы приняли после инцидента с двумя школьницами города Боярка Киевской области, которые 16 февраля купили в аптеке, а потом выпили в лицее по 40 таблеток “Дротаверина” (аналог Но-шпы). В итоге один ребенок погиб, второй попал в больницу.

В полиции утверждали, что на такой поступок детей сподвиг челлендж в TikTok. Однако фактчекеры организации “По ту сторону новостей” никаких подтверждений такой теории не нашли.

17 февраля начальница департамента защиты интересов детей и противодействия насилию Офиса генерального прокурора Юлия Усенко заявляла, что “девочки не были склонны к самоубийству, проблем в семье и со сверстниками не имели”.

Позже мэр Боярки Александр Зарубин писал, что у детей все же были суицидальные наклонности и сложные отношения с родителями. У умершей девочки были порезы на руках, а вторая пыталась навредить себе после попадания в больницу. Он также опроверг существование челленджа в TikTok.

В связи со смертью учащейся лицея отстранили его директора Светлану Сушко – без сохранения зарплаты. Позже ей объявили выговор.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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