Для работы в “желтой” зоне эпидопасности необходимо будет иметь полный курс вакцинации – Минздрав

Об этом 17 ноября во время брифинга, который транслировался на странице Минздрава в Faceboоk, сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Изменения будут предусматривать, что и в “желтой” зоне эпидемической опасности для работы в карантинных ограничениях необходимо будет иметь полный курс вакцинации от коронавируса. Как для сотрудников, так и для посетителей”, – сказал министр.

Ляшко сегодня сообщил, что 600 тыс. украинцев не пришли за второй дозой вакцины от COVID-19, несмотря на то, что время ее введения пришло.

Отдельные области Украины начнут переводить из “красной” зоны карантина на следующей неделе, об этом Ляшко рассказал 16 ноября. Он не уточнил, какие регионы покинут “красную” зону, но глава правительства Денис Шмыгаль говорил, что Луганская и Херсонская области могут перейти в “желтую” зону, если там сохранится положительная динамика.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины. С начала вакцинальной кампании в Украине одну дозу вакцины получили 12,4 млн человек, полностью иммунизированы 9 млн.

В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела “желтый” уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

С тех пор в “красную” зону карантина перешли 17 областей: Херсонская (с 15 октября), Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская (с 18 октября), Сумская (с 23 октября), Ровенская, Николаевская (с 26 октября), Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская (с 30 октября), Волынская область (с 8 ноября), Черкасская (с 12 ноября). С 1 ноября в “красной” зоне эпидемической опасности находится Киев, с 18-го туда перейдет Винницкая область.

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