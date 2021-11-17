За сутки на Донбассе боевики 13 раз нарушили перемирие, ранен украинский военнослужащий – штаб ООС

“16 ноября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, шесть из которых – с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. […] В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении”, – говорится в сообщении.

В пресс-центре рассказали, что стрельбу боевики открывали в районе населенных пунктов Марьинка (из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов), Причепиловка, Новотошковское (из гранатометов различных систем, стрелкового оружия), Травневое (из автоматических станковых гранатометов), Новоалександровка (из минометов калибра 120 мм), Новозвановка (из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов).

Также оккупанты стреляли возле Муратово (из артиллерии калибра 152 мм), Попасной (из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов) и Песок (из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия), а в Луганской области “зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно, типа “Орлан-10″, с пересечением линии столкновения”.

“На 7.00 17 ноября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В направлении Невельского противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет”, – объяснили в штабе ООС.

По его данным, Вооруженные силы Украины открывали огонь в ответ “и заставили противника прекратить обстрелы”.

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15 ноября боевики нарушили перемирие шесть раз.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибли 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

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