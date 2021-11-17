“Блейк, черт возьми, что здесь происходит?” Жена Рейнольдса показала, как сходила в туалет “по-мужски”

“На данный момент ничего не происходит”, – подписала она публикацию, а также отметила на ней автора фото – американскую певицу Тейлор Свифт.

Фото 34-летней актрисы собрало больше 1, 5 млн лайков и почти 5 тыс. комментариев. В большинстве из них подписчики просили Лайвли объяснить, что они увидели.

“Блейк, черт возьми, что здесь происходит?” – написал фоловер prernasdeadsoul.

“Блейк, что это значит?” – спросила caeleighaaliyah.

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Публикация от Blake Lively (@blakelively)

Контекст:

Лайвли родилась 25 августа 1987 года в Тарзане (штат Калифорния, США), в семье актеров Эрни и Элейн Лайвли. Наибольшую популярность ей принесла роль Серены ван дер Вудсен в телесериале “Сплетница” (2007—2012).

В сентябре 2012 года Лайвли вышла замуж за Рейнольдса. У пары три дочери: Джеймс Рейнольдс (2014), Айнез Рейнольдс (2016) и Бетти Рейнольдс (2019).

В марте 2020 года Лайвли и Рейнольдс пожертвовали $1 млн на борьбу с коронавирусом.

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