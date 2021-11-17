“Сорвем глотку”. Зеленский отреагировал на победу украинских футболистов в отборе на чемпионат мира 2022

Украинские футболисты обыграли в Боснии и Герцеговине сборную этой страны со счетом 2:0 и заняли второе место в группе, которое позволяет принять участие в плей-офф раунде отбора на чемпионат мира в Катаре.

Зеленский опубликовал фото украинской команды.

“Эти ребята только что победили и попали в плей-офф, где будут бороться за выход на чемпионат мира 2022. Этих ребят мы будем неистово поддерживать и сорвем глотку, когда им это удастся. Может ли быть иначе? Верю, что нет. Потому что эти ребята – сборная Украины по футболу!”, – написал президент.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2948464718737218

Зеленский наблюдал за матчем сборной вместе с главой Офиса президента Андреем Ермаком в одном из киевских пабов.

Контекст:

Чтобы сыграть в финальном турнире чемпионата мира в Катаре, сборная Украины должна победить в двух стыковых матчах раунда плей-офф. Соперниками команды украинского тренера Александра Петракова в 1/2 финала этой стадии могут стать сборные Португалии, Шотландии, Италии, Швеции или Уэльса.

Жеребьевка стадии плей-офф состоится 26 ноября, матчи пройдут в марте 2022 года.

Финальная часть чемпионата мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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