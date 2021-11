Полиция Польши заявила о серьезном ранении своего сотрудника при попытке мигрантов прорваться из Беларуси

“К сожалению – в результате нападения вдохновленных белорусской стороной людей один из полицейских получил достаточно серьезные ранения, ему сейчас оказывают помощь. “Скорая” везет полицейского в больницу, вероятно, сломана кость черепа после попадание предметом”, – говорится в сообщении.

Niestety – w wyniku ataku osób inspirowanych przez stron * bia * orusk * jeden z policjantów zostal do * powa * nie ranny, aktualnie udzielana jest mu pomoc, karetka pogotowia przewozi Policjanta do szpitala, prawdopodobnie dosz * o do p * kni * cia ko * ci czaszki po uderzeniu przedmiotem. pic.twitter.com/IejViW6LjK

— Polska Policja * (@PolskaPolicja) November 16, 2021

Погранслужба Польши отметила в Twitter, что в правоохранителя попал камень во время атаки мигрантов на пограничном посту “Брузги – Кузница”.

Funkcjonariuszka Stra * y Granicznej z Placówki z Ku * nicy zosta * a poszkodowana podczas dzisiejszego ataku cudzoziemców na polsk * granic * . Jeden z kamieni j * uderzy * , funkcjonariuszka zosta * a przewieziona na SOR, b * dzie jej udzielona pomoc medyczna.#zgranicy #Bruzgi

— Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) November 16, 2021

Попытка мигрантов прорваться на территорию Европейского союза через белорусско-польскую границу продолжалась сегодня около часа. По данным польских правоохранителей, нападавшие действовали под контролем белорусских спецслужб, сотрудники которых вооружили мигрантов светошумовыми гранатами. Польские силовики применяли водометы и слезоточивый газ.

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее находящийся при власти в стране Александр Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы “вербовочные центры”, где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск.

По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали “политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко”, в которой “эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран”. Ее цель – “отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима”.

17 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. Дойдя до границы, мигранты разбили лагерь и остаются там и в настоящий момент. Они также неоднократно пытались сломать заграждения на границе.

В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.

По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

В Литве утверждают, что часть мигрантов прибывает в Беларусь из России.

15 ноября Совет Евросоюза принял решение ужесточить санкции против режима Лукашенко за создание миграционного кризиса в Европе.

