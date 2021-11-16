 

В Молдове решили математическую задачу, над которой ученые бились более столетия

16.11.2021, 16:02, Новости дня
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Двое математиков из Кишинева (Молдова) Михаил Попа и Виктор Прикоп сумели решить задачу, над которой сидели лучшие умы более одного столетия. Речь идет о так называемой проблеме центра и фокуса.

Как сообщают источники в Кишиневе, результаты работы уже переведены на английский язык и отправлены в виде публикации в разные научные издания мира.

Представленная молдавскими учеными монография. В результате, была опубликована в Англии издательством Taylor & Francis Group. По словам ученых, именно эта организация предложила наилучшие условия. Также стало известно, что научный труд с решением сложнейшей математической задачи уже сверстан и подписан для выхода в свет. Ученые Молдовы празднуют достижение.



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