В Молдове решили математическую задачу, над которой ученые бились более столетия

Двое математиков из Кишинева (Молдова) Михаил Попа и Виктор Прикоп сумели решить задачу, над которой сидели лучшие умы более одного столетия. Речь идет о так называемой проблеме центра и фокуса.

Как сообщают источники в Кишиневе, результаты работы уже переведены на английский язык и отправлены в виде публикации в разные научные издания мира.

Представленная молдавскими учеными монография. В результате, была опубликована в Англии издательством Taylor & Francis Group. По словам ученых, именно эта организация предложила наилучшие условия. Также стало известно, что научный труд с решением сложнейшей математической задачи уже сверстан и подписан для выхода в свет. Ученые Молдовы празднуют достижение.