Илон Маск пообещал доставить на Луну «гораздо больше людей»

До сих пор на поверхности Луны побывало только 12 американцев. Илон Маск, который берет на свою ответственность сложнейшие глобальные проекты, в одном из своих последних выступлений сообщил, что вскоре на спутник Земли смогут слетать «гораздо больше людей».

Ныне тем астронавтам, которые побывали на Луне и дожили до наших дней, более 80 лет, а Баззу Олдрину уже 91 год, напомнил Маск. Основатель крупнейших высокотехнологических компаний не понимает, почему мировая астронавтика сделала такой большой перерыв, несколько десятилетий подряд даже не помышляя о новых полетах на Луну.

Ранее, напомним, компания SpaceX огласила о победе в тендере НАСА, который позволит принять участие в программе «Артемида». Здесь финансирование обеспечено в объеме 3 млрд долларов, а потому можно делать великие вещи, говорят эксперты.