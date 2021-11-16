 

В группировке ГЛОНАСС потери: минус один спутник

16.11.2021, 16:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как стало известно из достоверных источников, в группировке спутников ГЛОНАСС, обеспечивающей российскую систему глобального позиционирования, потери.

В частности, поступило официальное сообщение о том, что прекратил работать один из спутников – так называемая двадцатая точка. В связи с этим аппарат был выведен из состава работающей системы.

Указанный спутник был запущен на орбиту Земли десять лет назад. В настоящий момент систему ГЛОНАСС обеспечивает 23 рабочих спутника. Однако, по словам специалистов, нужно 24. Таким образом, российская система пока не сможет работать в полноценном режиме. Напомним, что в июне вышла из строя также «пятнадцатая точка» ГЛОНАСС.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.08 / В партии «Патриоты России» призвали не политизировать отравление Навального

06.08 / “Девочка глубокая”, “Папина дочка”. Бадоев показал взрослую дочь

16.12 / Рада приняла бюджет и продлила закон об особом статусе Донбасса, в Киеве произошли столкновения ФОПов и полиции. Главное за день

31.08 / В судебном процессе по делу МН17 хотят выступить 76 родственников погибших

24.07 / Киев раскрыл результаты расшифровки черных ящиков сбитого в Иране Boeing

17.04 / Названы вакансии с «космическими» зарплатами

13.07 / Ученые выяснили, что количество антител переболевших COVID-19 со временем уменьшается

05.10 / Белорусские телеканалы переименовали Украину и Польшу

27.08 / Ассия Ахат рассказала, в какой американский университет поступил ее сын

27.10 / В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика