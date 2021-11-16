В группировке ГЛОНАСС потери: минус один спутник

Как стало известно из достоверных источников, в группировке спутников ГЛОНАСС, обеспечивающей российскую систему глобального позиционирования, потери.

В частности, поступило официальное сообщение о том, что прекратил работать один из спутников – так называемая двадцатая точка. В связи с этим аппарат был выведен из состава работающей системы.

Указанный спутник был запущен на орбиту Земли десять лет назад. В настоящий момент систему ГЛОНАСС обеспечивает 23 рабочих спутника. Однако, по словам специалистов, нужно 24. Таким образом, российская система пока не сможет работать в полноценном режиме. Напомним, что в июне вышла из строя также «пятнадцатая точка» ГЛОНАСС.