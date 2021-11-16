“Мозги себе сделай”. Тринчер показала, как ходила на консультацию по увеличению груди

“Я делаю грудь? Еще не знаю. Решаюсь на это уже несколько лет, а упорно решаюсь уже второй год! У меня долгая история с моей грудью. До 17 лет меня уверяли, что она вырастет, но меня нагло обманывали! Не помогали ни капуста, ни спорт, ничего! И вот вопрос ребром – делать или нет? Все эти приколы про изюминку, инжир и будешь такая, как все – не работают!” – написала она в публикации.

На видео 20-летняя актриса примеряет силиконовые импланты второго с половиной и третьего размера.

“Честно? Если бы я уже делал, то делал побольше”, – сказал бойфренд Тринчер – блогер Александр Волошин, который пришел на прием вместе с ней.

Подписчики посмотрели видео больше 460 тысяч раз.

“Мозги себе сделай”, – написала katyabishti.

“С ума сошли. Одна сделала и все за ней. Еще детей не рожали даже, зато сиськи штампуют”, – прокомментировала marigaidyk26.

Контекст:

Тринчер стала известна благодаря участию в шоу “Голос. Діти” и “Голос країни”. В 2015 году она представляла Украину на “Детском Евровидении”, заняв 11-е место.

В 2017 году Тринчер прошла кастинг и была утверждена на одну из главных ролей в сериале “Школа” на “1+1”.

25 июля актриса рассказала, что несколько месяцев состояла в абьюзивных отношениях. Сейчас она встречается с блогером Александром Волошиным.

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