“Горячейшая женщина”. Кардашян представила публике оттиск своей груди

Кардашян сделала это в рамках промокампании своих новых ароматов. Коллекция будет называться “Опалы”.

“Опалы не только являются одними из самых уникальных и разнообразных драгоценных камней, но, как известно, они усиливают любовь, страсть, верность и уверенность. И я действительно хотела вызвать эти эмоции с помощью всех трех ароматов”, – заявила она.

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Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

“Почему ты держишь свои сиськи?” – спросил подписчик straight_no_chaser80.

“Горячейшая женщина”, – отметил hot.relations.doctor

Контекст:

Ким Кардашян – звезда реалити-шоу “Семейство Кардашян”.

Модель уже выпустила семь именных ароматов.

Журнал Forbes 7 апреля 2020 года официально признал Кардашян миллиардершей.

Ким Кардашян находится в процессе развода с мужем, рэпером Канье Уэстом, который в октябре 2021 года официально сменил имя на Ye. Она прожила в браке с ним почти семь лет. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018) и Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.

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