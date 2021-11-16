Найдено объяснение крупнейшему биоразнообразию, возникшему 450 млн лет назад

Как утверждает автор научной статьи в журнале Nature Communications, причиной крупнейшего в истории Земли биологического разнообразия животных и растительных организмов, которое возникло 450 млн лет назад, стал благоприятный климат.

По словам ученых, мы сегодня даже представить не можем, насколько благоприятным для жизни может быть климат на нашей планете. Те условия, в которых мы живем сейчас, можно оценить как экстремальные по сравнению с периодом 450 миллионов лет назад.

Однако все хорошее когда-нибудь заканчивается. Как известно, вскоре после этого началось и самое массовое в истории вымирание. Но Ордовикский период все-таки отмечен как время самого большого процветания жизни на Земле.