 

Большинство переболевших COVID-19 жалуются на слабость и быструю утомляемость – исследование

16.11.2021, 13:48, Новости дня
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80% людей после выздоровления испытывают симптомы, связанные с нарушениями в нервной системе, 65% – с психоэмоциональным состоянием и 60% – с дыхательной системой, свидетельствуют данные опроса. Самые распространенные симптомы – общая слабость (59%), быстрая утомляемость и беспричинная усталость (55% и 46% соответственно). 

Больше трети опрошенных сообщили, что к ним не вернулось обоняние и пожаловались на частые головные боли. О том, что синдром удалось преодолеть, заявили 43% перенесших болезнь, симптомы продолжают проявляться у 44% человек.

Специалисты опросили более 1500 мужчин и женщин от 18 до 60 лет из Харькова, Киева, Львова, Одессы, Запорожья и Днепра. Исследование проводилось со 2 по 4 ноября 2021 года.

Постковидный синдром – это наличие симптомов болезни у человека даже спустя 12 недель после инфицирования, он может развиваться как у людей, которые перенесли болезнь тяжело, так и у тех, кто переболел в легкой форме, напомнили в “Дарнице”.

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Инфографика: darnitsa.ua


Инфографика: darnitsa.ua


Инфографика: darnitsa.ua

В пресс-службе компании уточнили, что использовали полученные данные, чтобы актуализировать и дополнить информацию о пост-COVID синдроме в рамках информационного онлайн-проекта Postcovid. 

“Фармацевтическая компания “Дарница” продолжает знакомить широкую аудиторию с актуальными вопросами по пост-COVID-19 синдрому. Мы провели исследование, чтобы понимать реальное положение дел с пост-COVID-19 синдромом в Украине, и видим большой спрос на информацию по этому вопросу, – сказал директор “Дарницы” по медицинским вопросам Игорь Никифорчин. – Поэтому продолжаем работать с нашим порталом postcovid.darnitsa.ua, наполняя его актуальной экспертной информацией из международных источников”.

Проект Postcovid содержит все известные на данный момент сведения о длительности и симптомах постковидного синдрома, а также ряд проверенных экспертами советов и рекомендаций, как справиться с ними. Компания собирает, анализирует и систематизирует международную практику и исследования, после чего делает их доступными для широкого круга людей. 

Контекст:

В Украине за сутки 15 ноября подтверждено 16 308 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. От коронавируса умерло 838 человек. Это новый абсолютный рекорд смертей за сутки с начала эпидемии. Последний рекорд в 833 умерших фиксировался 9 ноября.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 3,2 млн случаев коронавируса. Умерло почти 78 тыс. человек, выздоровело 2,7 млн заболевших.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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