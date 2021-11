Перестрелка, оружие и кровь. Украинский режиссер Таню Муиньо сняла клип для дуэтной песни The Weeknd и Post Malone. Видео

Режиссером видеоработы стала украинский клипмейкер Таню Муиньо. Об этом она сообщила 16 ноября на своей странице в Instagram.

“Я все еще… Не! Большое спасибо всей команде – это было сложно и безумно, но мы справились”, – прокомментировала премьеру клипа Муиньо.

По сюжету герои Post Malone и The Weeknd стреляют друг в друга из оружия, а в кадре крупным планом показаны брызги крови.

ВИДЕОВидео: Post Malone / YouTube

Контекст:

Таню Муиньо – украинский клипмейкер и режиссер. Она снимает клипы как для украинских знаменитостей, среди которых Monatik, Настя Каменских, Michelle Andrade, так и для зарубежных звезд – Cardi B, Кэти Перри и других.

13 сентября 2021 года видеоработа, которую она сняла на песню Montero (Call Me By Your Name) американского рэпера Lil Nas X победила в главной номинации “Лучшее видео года” премии MTV Video Music Awards 2021, а 15 ноября получило приз в номинации “Лучшее видео” на MTV Europe Music Awards (MTV EMA).

5 ноября 2021 года Муиньо стала победителем премии UK Music Video Awards в номинации “Лучший режиссер”.

