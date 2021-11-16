 

“Однозначно меня хотели убить”. Бизнесмен Кропачев заявил, что Александр Янукович организовал на него покушение

16.11.2021, 12:58, Новости дня
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“Неприятный эпизод… Понятно, кто организовывал. [Сын тогдашнего президента Украины Виктора Януковича] Александр Викторович. Эта была физическая расправа. Жесткая. После этого некоторое количество времени я был нетрудоспособен”, – сказал Кропачев.

Покушение произошло в родном городе бизнесмена Торезе (сейчас – Чистяково) Донецкой области. По словам Кропачева, на него напало пятеро человек с металлическими прутам. После избиения бизнесмен три месяца находился в больнице.

“Эта моя глупость… Расслабленность, скажем так. Я вышел без охраны. [Какой вывод я сделал?] Не надо без охраны никуда выходить”, – сказал бизнесмен, уточнив, что сегодня у него “достаточно охраны”. 

Гордон уточнил у Кропачева, уверен ли он, что это покушение организовал Александр Янукович.

“Полностью”, – ответил бизнесмен. 

При этом он назвал случившееся “делом прошедшим” и отметил, что ничего не хотел бы сказать сыну Януковича при встрече, поскольку “уже все передал”. 

“Однозначно [меня хотели] убить. Вот просто публично. [Что спасло?] Охранник [заметил]. Было достаточно много охраны… Половина [нападавших] убежала, часть задержали. На утро всех отпустили. Команда пришла – и отпустили”, – сказал предприниматель. 

Кропачев рассказал, что не вел бизнес во времена президентства Виктора Януковича, поскольку “имел конфликт с Александром Викторовичем”. 

“Я смотрел на происходящее с высоты горки и не мешал, ждал, когда это все закончится… У нас был конфликт из-за моего транспортного предприятия [“Снежноепогрузтранс”], которое я купил. Поступила просьба: “Надо его подарить”. Лично руководитель СБУ тогда курировал всю историю… Были довольно большие проблемы”, – сказал Кропачев, уточнив, что собственность ему удалось отстоять. 

Интервью с Кропачевым выйдет сегодня на YouTube-канале “В гостях у Гордона”, трансляция начнется в 18.00

Контекст:

Кропачев – основатель группы компаний “Укрдонинвест”, одним из главных направлений деятельности предпринимателя является угольный бизнес. У Кропачева также есть активы в машиностроительной, строительной и транспортной отраслях.

После бегства за границу Януковича с семьей Кропачев купил ряд угольных активов Александра Януковича. 

Во времена президенства Петра Порошенко СМИ, в частности, “Экономическая правда”, называли Кропачева “смотрящим” за государственными угольными активами” и указывали на его связи с окружением тогдашнего главы государства.

В 2019 году Кропачев впервые попал в рейтинг самых богатых украинцев, составленный журналом НВ и инвестиционной компанией Dragon Capital. С состоянием $101 млн он занял 63-е место. В 2020 году, по оценке НВ, стоимость активов бизнесмена упала до $81 млн (96-е место в списке самых богатых украинцев), а в 2021 году он выбыл из рейтинга.


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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