“Я – молодой Путин”. Уэст сравнил себя с президентом РФ
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
“Я – молодой Путин. Я осознал, что я как Владимир, когда понял, что культура – это нефть. Культура – это энергия. А я король культуры в последние 20 лет и продолжу быть им следующие 2 тыс. лет”, – высказался артист.
В подтверждение своих слов рэпер рассказал о том, что после сотрудничества с ним стоимость двух популярных брендов одежды значительно возросла.
Ведущие шоу отреагировали на заявление рэпера со смехом, уточнив, действительно ли он имеет в виду президента РФ Путина.
ВИДЕОВидео: REVOLT / YouTube
Контекст:
Это не первое упоминание Уэстом Путина. Осенью 2020 года он разместил на своей странице в Twitter фото российского президента, на котором тот был запечатлен на татами в белом кимоно.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет