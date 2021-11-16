“Я – молодой Путин”. Уэст сравнил себя с президентом РФ

“Я – молодой Путин. Я осознал, что я как Владимир, когда понял, что культура – это нефть. Культура – это энергия. А я король культуры в последние 20 лет и продолжу быть им следующие 2 тыс. лет”, – высказался артист.

В подтверждение своих слов рэпер рассказал о том, что после сотрудничества с ним стоимость двух популярных брендов одежды значительно возросла.

Ведущие шоу отреагировали на заявление рэпера со смехом, уточнив, действительно ли он имеет в виду президента РФ Путина.

ВИДЕОВидео: REVOLT / YouTube

Контекст:

Это не первое упоминание Уэстом Путина. Осенью 2020 года он разместил на своей странице в Twitter фото российского президента, на котором тот был запечатлен на татами в белом кимоно.

—