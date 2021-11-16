Илон Маск продал акций Tesla еще на $930 млн

В соответствии с поданными в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США документам, на прошлой неделе Маск продал акции на общую сумму $6,9 млрд.

С 8 ноября после голосования в его микроблоге в Twitter о продаже 10% принадлежащих ему акций Tesla, бизнесмен реализовал уже 7,23 млн акций на общую сумму сумму $7,83 млрд.

Контекст:

29 ноября 2921 года состояние Маска достигло $300 млрд. Он стал первым в истории, кто смог заработать такую сумму. По состоянию на 7 ноября Bloomberg оценивал его состояние в $338 млрд, Forbes – в $318 млрд.

25 октября рыночная стоимость американской компании Tesla Inc. Маска после получения крупного заказа от фирмы по аренде автомобилей Hertz превысила $1 трлн.

Аналитик финансовой компании Morgan Stanley Адам Джонас заявил, что основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск может стать первым в мире триллионером.

9 ноября Bloomberg писало, что Маск потерял $50 млрд из-за падения котировок акций Tesla. Падение началось после опроса в Twitter. На ситуацию повлияла информация о том, что брат миллиардера Кимбал Маск продал свои акции незадолго до голосования, а также слухи о том, что сам Маск хочет продать ценные бумаги, чтобы покрыть личные долги.

8 ноября Маск избавился от ценных бумаг на сумму $1,1 млрд для уплаты подоходного налога по опционам на акции.

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