Зеленский инициировал внеочередное заседание Верховной Рады – спикер фракции “Слуга народа”

“18 ноября состоится внеочередное пленарное заседание Верховной Рады. Его инициировал президент Украины Владимир Зеленский для рассмотрения важных вопросов экономики и финансов”, – написала она.

По данным Палийчук, рассматривать планируют такие законопроекты:

№5315 – о страховании (второе чтение);

№5125 – о кредитных союзах (второе чтение);

№5542-1 – о поэтапном увеличении суммы гарантирования вкладов физических лиц до 600 тыс. грн с 1 января 2023 года (второе чтение);

№5065 – о финансовых услугах и финансовых компаниях, который станет основой правового регулирования всего рынка финуслуг (второе чтение);

№5688 (первое чтение) и №5689 (первое чтение) – о налоговых и таможенных стимулах для участников индустриальных парков.

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