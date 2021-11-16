“Сексапильная”. Блогер Стужук показала голую грудь и ягодицы
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“Я не просто не боюсь летать, я еще и кайфую от турбулентности. Я искренне удивилась себе, когда поняла, что мало того, что турбулентность не вызывает во мне никаких негативных эмоций типа волнения или страха, а наоборот даже как-то… успокаивает, что ли. Ну или сильно веселит и захватывает”, – рассказала она.
Стужук на некоторых фото показала голую нижнюю часть груди, которая оказалась не прикрытой тканью верха купальника, а также засветила голые ягодицы в миниатюрных плавках.
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“Какие захватывающие виды”, – прокомментировала подписчица podologkamenskyh_kiev.
“Ох уж эта сексапильная София”, – написала natali_siden.
Контекст:
София Стужук – украинская Instagram-блогер, которая пишет на темы материнства, ухода за собой, отношений с мужчинами, показывает спортивные тренировки. На нее подписано 5,6 млн человек.
Муж Стужук, блогер Дмитрий Стужук умер от COVID-19 в октябре 2020 года. В семье блогеров родилось трое детей.
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