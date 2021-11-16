 

“Сексапильная”. Блогер Стужук показала голую грудь и ягодицы

16.11.2021, 10:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Я не просто не боюсь летать, я еще и кайфую от турбулентности. Я искренне удивилась себе, когда поняла, что мало того, что турбулентность не вызывает во мне никаких негативных эмоций типа волнения или страха, а наоборот даже как-то… успокаивает, что ли. Ну или сильно веселит и захватывает”, – рассказала она.

Стужук на некоторых фото показала голую нижнюю часть груди, которая оказалась не прикрытой тканью верха купальника, а также засветила голые ягодицы в миниатюрных плавках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Sofia Stuzhuk (@sofia_stuzhuk)

“Какие захватывающие виды”, – прокомментировала подписчица podologkamenskyh_kiev.

“Ох уж эта сексапильная София”, – написала natali_siden.

Контекст:

София Стужук – украинская Instagram-блогер, которая пишет на темы материнства, ухода за собой, отношений с мужчинами, показывает спортивные тренировки. На нее подписано 5,6 млн человек.

Муж Стужук, блогер Дмитрий Стужук умер от COVID-19 в октябре 2020 года. В семье блогеров родилось трое детей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.08 / МИД отреагировал на отказ Испании разрешить заход российских кораблей в порт Сеуты

18.08 / В мире: Лукашенко сделал оппозиции предложение

21.12 / В Украине разработали тест, который одновременно определяет COVID-19 и два штамма гриппа

06.09 / Кравчук заявил, что главарь “ДНР” Пушилин желает обострить ситуацию на Донбассе

26.10 / Более 7 млн украинцев полностью привились от коронавируса, 9 млн – одной дозой

12.03 / Стало известно о готовящейся на Западе масштабной инсценировке гибели людей от «Спутника V»

17.06 / Футбольная сборная Италии первой вышла в плей-офф Евро 2020

14.06 / Из-за бестолковой политики правительства украинцы обновили рекорд задолженности по ЖКХ – “Наш край”

16.12 / Возлюбленная “танцующего миллионера” Вакки настучала ему по голове ложками

10.11 / “Внезапно обнаружила у себя грудь”. Волочкова показала фото топлес

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика