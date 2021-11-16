“За поздравление Путина, за красную звезду”. Нардеп Кива заявил, что к нему пришли с обысками

По его информации, обыск начался в 6.00 утра.

https://www.facebook.com/vadim.rabinovich.39/posts/1879593915543963

Сам Кива уточнил в Telegram, что обыски проходят “в доме, где проживает мой ребенок”. На опубликованной фотографии видно, что речь идет о частном доме.

В видеообращении он заявил также, что его преследуют “за поздравление [президента РФ Владимира] Путина, за красную звезду и за празднование ликвидации нацистского преступника”.

По его словам, обыски проводят Офис генпрокурора и ГБР по решению суда, “по надуманным статьям за политическую позицию” против него как “оппозиционного политика, борющегося за прекращение войны и восстановления братских отношений с Россией”.

В последней декларации Кивы была указана только записанная на его старшую дочь квартира площадью 49,1 м². У Кивы трое детей: 27-летняя Екатерина, 9-летний Георгий и двухлетняя Мария.

Контекст:

7 октября Кива в своем Telegram опубликовал видео: на фоне украинского флага, в котором заявил, что хочет поздравить “лидера своей нации и дружественного нам народа” Путина. “С днем рождения, сил вам, Божьего благословения и здоровья. Вы действительно тот человек, который вернул своей стране и своему народу былое величие и уважение во всем мире”, – обратился к Путину нардеп.

Офис генпрокурора открыл в связи с этим уголовное производство по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

15 октября, в день убийства организатора украинского националистического движения на Западной Украине Степана Бандеры, Кива обнародовал видео, на котором он с автоматом в руках заявляет, что является лидером “антифашистского движения” в Украине. В конце видео он стреляет из автомата в воздух и устраивает фейерверк.

Из-за этого видео было открыто уголовное производство, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, не уточнив, по какой статье.

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