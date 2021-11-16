Макрон изменил один из цветов на флаге Франции

“Триколор из синего, белого и красного цветов по-прежнему висит на официальных зданиях, но синий цвет теперь темно-синий”, – сообщила газета.

Решение об изменении цвета президент Франции принял еще в июле 2020 года по совету операционного директора Елисейского дворца Арно Жоленса, однако оно вызвало определенные разногласия во дворце.

Общественности об этом решении не было сообщено официально, пишет газета.

Контекст:

В 1976 году при президенте Жискаре д’Эстене французское государство ввело более яркий синий цвет на триколоре, который совпадал с синим цветом флага Евросоюза. Военно-морской флот Франции и многие официальные здания страны всегда использовали темно-синий оттенок.

Темно-синий оттенок был на флаге 1793 года – символе Французской революции.

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