“Готова прижаться к любому бубенцу”, “Грузины остались довольны”. Волочкова показала, что делала в ресторане

“Вчера я побывала в очень интересном месте. Это грузинский ресторан. Очень уютная обстановка. А в подвале располагается винодельня, в которой изготавливают домашнее вино. Интересно было узнать эти традиции. В этом комплексе есть и русская баня. А еще я даже побывала в роли барабанщика. Полистайте, там весело. Вот в такой уголок Грузии и его атмосферу я погрузилась вчера”, – подписала она публикацию.

Для фото 45-летняя балерина позировала в розовом платье с глубоким декольте и черных туфлях на платформе и высоком каблуке. В публикации она показала обстановку в ресторане, сделала обзор винодельни, поиграла на ударной установке. На последнем фото Волочкову запечатлели в компании мужчин, к одному из которых она прижалась.

“Грузины, судя по лицам, остались довольны”, – отметила elena_prekrasnajjj.

“Все к винишку тянет”, – написала kucherenko6370.

“Готова прижаться к любому бубенцу, беда”, – прокомментировала ta.niusha2224.

“А где традиционно-легендарный шпагат в уютном грузинском подвале от Анастасии Шпагатовны? Как-то не атмосферненько”, – поинтересовался kar_moskov.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причинами увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у артистки есть дочь Ариадна (2005).

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