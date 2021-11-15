Ученые рассказали, как справиться с сезонной депрессией

Поздняя осень – самое депрессивное время в году, говорят психологи. Однако с плохим настроением можно справиться.

Главная проблема в том, что дни теперь очень короткие, на улице становится все холоднее, а в перспективе – длинная зима. Словом, дождаться бы весеннего солнышка… Но, по словам ученых, примерно треть человечества в ноябре чувствует себя крайне неуютно, и с этим надо что-то делать.

Психологи советуют найти для себя новое интересное занятие. Не важно, в какой области. Главное, чтобы вы хотели этим «чем-то» заниматься. Это позволит меньше внимания обращать на погоду и забыть о том, как долго еще до новогодних праздников и, тем более, до весенней оттепели. Если не получается с интересным занятием, просто почитайте художественную литературу.