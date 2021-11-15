 

Корниенко рассказал, когда Рада может уволить Ткаченко

15.11.2021, 22:36, Новости дня
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“Если есть заявление и будет комитет, то этот вопрос может быть рассмотрен в зале, теоретически”, – сказал Корниенко.

По его словам, пока в Раде не обсуждались возможные кандидатуры на замену Ткаченко.

В то же время Корниенко назвал “неожиданностью” решение Ткаченко подать в отставку.

Контекст:

В 2019 году Ткаченко был избран в Верховную Раду по списку партии “Слуга народа” (№9). До политической карьеры он занимал должность генерального директора группы “1+1 медиа”. 20 августа он сложил полномочия руководителя, став почетным президентом холдинга.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 3 июня 2020 года внес в Верховную Раду представление на назначение Ткаченко. 4 июня Рада назначила Ткаченко главой Минкульта.

11 ноября 2021 года Ткаченко сообщил, что написал заявление об отставке с должности министра. В числе причин он назвал “стиль и подходы к управлению процессами” в Кабмине, в частности решение об отделении от МКИП Госкино, а также госбюджет на культуру следующего года.

Заявление Ткаченко об отставке было неожиданным для монобольшинства, возможно, фракция “Слуга народа” будет просить его остаться на должности министра, сообщил нардеп от “Слуги народа” Тарас Тарасенко.

Глава парламента Руслан Стефанчук сообщил 15 ноября, что заявление Ткаченко об отставке поступило в Раду. Он обещал, что его рассмотрят, “когда будет время”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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