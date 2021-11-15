Для повышения урожайности нута использовали искусственный интеллект

Сейчас искусственный интеллект пытаются использовать в самых разных областях человеческой деятельности. Генетики, работающие над повышением качества посевного материала, также решили испытать возможности современной электроники.

Результатом стало создание модели, по которой исследователи сумели относительно быстро подобрать идеальную «композицию» генов и значительно повысить урожай нута.

Главной особенностью его теперь стала высокая устойчивость к различным растительным болезням, а также к неблагоприятной погоде. Скорее всего, таких же успехов в будущем ученые добьются и с другими сельскохозяйственными культурами. Основная заслуга ИИ состоит в ускорении процесса исследований.