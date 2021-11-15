Зеленский анонсировал выплату по 1 тыс. грн за вакцинацию от COVID-19

Президент отметил, что в Украине внедрят новые системы поддержки сфер, которые больше всех пострадали от карантина, – креативный, спортивный и транспортный секторы экономики.

“Программа будет работать так: каждый, кто получил две прививки, сможет получить 1 тыс. грн – быстро и удобно, то есть через приложение “Дія”. За эти деньги можно будет купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал, выставочный центр или купить билеты для путешествий внутри страны на внутренние авиа- и железнодорожные перевозки”, – сказал президент.

Программа стартует 19 декабря.

“До конца года на нее выделят около 3 млрд грн. Столько же – в начале 2022 года. Мы понимаем, что смартфоны и “Дія” пока, к сожалению, есть не у каждого. Поэтому программа будет действовать не один месяц и государство обеспечит альтернативную возможность получить 1 тыс. грн всем вакцинированным гражданам Украины. В частности – пожилым людям, о чем вскоре сообщим”, – сказал он.

Президент не уточнил: помощь будет выплачена всем вакцинированным или тем, кто будет прививаться после начала действия программы.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/videos/1166415667217285/

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Иммунизация против коронавируса в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации, сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

С начала вакцинальной кампании в Украине одну дозу вакцины получили 12,2 млн человек, полностью иммунизированы 8,7 млн. Министр здравоохранения Виктор Ляшко 15 ноября сообщал, что первую дозу вакцины от коронавируса получили 39,4% украинцев, полностью вакцинированы 28%.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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