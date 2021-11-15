Через месяц Oppo представит новый смартфон со складным экраном

Как стало известно из достоверных источников, новую модель смартфона со складным экраном в компании Oppo намерены представить к середине декабря текущего года. Таким образом, до презентации остается еще месяц.

Пока еще неизвестно, под каким именем выйдет на рынок гаджет. Однако инсайдеры утверждают, что в разложенном состоянии экран смартфона будет размером 8 дюймов по диагонали.

Также сообщается об использовании в конструкции мобильного устройства флагманского процессора Snapdragon 898. Хотя его новый Oppo получит не сразу, а только в следующем году. Поэтому возникает логичный вопрос: стоит ли спешить с покупкой прямо в первой выпущенной партии? Предполагаемая емкость аккумулятора составит 4500 мАч.