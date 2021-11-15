 

Стефанчук: Директора по TikTok в Раде не будет

15.11.2021, 16:22, Новости дня
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“Вы знаете, я столько интересного в последнее время слышал… Чтобы отвечать или комментировать, нужно лицо, которое распространяет эту информацию. А как правило, ее везде распространяет один субъект, который называется “из достоверных источников”, – заявил спикер.

Он уточнил, что в Раде намерены имплементировать закон про парламентскую деятельность, который предполагает реформу аппарата Верховной Рады. В ее рамках будет проведено, в частности, техническое переоснащение, причем его хотят организовать не за счет бюджета, а с помощью иностранных доноров. 

Есть также идея возобновления исследовательской, аналитической службы при парламенте и желание сделать из библиотеки Рады “мощную исследовательскую библиотеку, как, например, библиотека Конгрессе США”.

“Очень много мы хотим изменить и сделать, и для нас очень важно не только сохранить парламент как институцию, а дать ему новое качество – качество аналитики, мониторинга, подготовки и разработки законопроектов, качество подготовки народных депутатов и аппарата”, – заявил Стефанчук. 

На уточнение, планируется ли в рамках этой реформы введение новых должностей в аппарате Рады, он ответил: “По TikTok-у – точно такой должности в штате не будет”.

Контекст:

8 ноября “Бабель” со ссылкой на источники в руководстве Рады сообщил, что в Верховной Раде введут должность диджитал-директора, который будет освещать работу парламента в соцсетях, в том числе и в TikTok.

Реформирование Верховной Рады Украины называл в числе своих приоритетов на должности первого вице-спикера парламента экс-замглавы фракции “Слуга народа” Александр Корниенко, вступая в должность. В частности, по словам Корниенко, необходимо модернизировать регламент Рады и внутренние процедуры, а также парламентские СМИ. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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