 

Сооснователя группы “Ногу свело!” Якомульского обстреляли в Москве после того, как он заступился за жену

15.11.2021, 15:28, Новости дня
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Музыкант не уточнил, где именно произошел инцидент, но подчеркнул, что в него стреляли после того, как он заступился за свою жену.

“Какой-то идиот наехал на мою жену. Заступился. Получил выстрел в лицо из газового пистолета. Неприятно. Полиция, скорая, все по полной. Вот это рок-н-ролл”, – написал он.

Российское издание Life.ru сообщило, что после случившегося музыкант с женой были доставлены в больницу с химическим ожогом глаз второй степени. В публикации подчеркивается, что нападение на музыканта произошло в Москве.

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Публикация от Якомульскии * Антон (@yakomulsky)

Контекст:

Якомульский – российский барабанщик, композитор, мультиинструменталист, основатель группы “Муха”, один из основателей группы “Ногу Свело!”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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