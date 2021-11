Мигранты на белорусско-польской границе снялись с лагеря и собрались в пункте пропуска, в Польше ожидают силового прорыва

“Готовится попытка силового перехода границы. Все делается под контролем белорусских служб”, – говорится в сообщении. Пограничники также опубликовали видео.

Od rana na przej * ciu granicznym w Ku * nicy po str. bia * oruskiej gromadz * si * nielegalni imigranci. Do * czaj * do nich kolejne grupy, które do tej pory koczowa * y przy granicy.Przygotowywana jest próba si * owego forsowania granicy.Wszystko odbywa si * pod nadzorem bia * oruskich s * u * b. pic.twitter.com/6UZgZZaSgS

“Тысячи мигрантов из лагеря под присмотром белорусских служб направились к закрытому пограничному переходу в Кузнице. Польские службы готовы к любому сценарию”, – написал замглавы МВД Польши.

Tysiace migrantów z koczowiska pod nadzorem s * u * b bialoruskich przesz * o na zamkniete przej * cie graniczne w Ku * nicy. Polskie s * u * by s * przygotowane na ka * dy scenariusz.

T * umy migrantów na przej * ciu w Ku * nicy.#MuremZaPolskimMundurem pic.twitter.com/ol4dERuSqn

Польская полиция пишет, что людей вывели к пограничному переходу белорусские службы – беженцев обманули, пообещав, что их отвезут в Германию автобусом.

S * u * by re * imu bia * oruskiego oszukuj * c ludzi zepchni * tych kilka dni temu pod p * ot graniczny, * e dzisiaj zostan * przewiezieni autokarami do Niemiec, przeprowadzi * y grupy na przej * cie graniczne. Podajemy komunikaty, * e zostali oszukani, a autokary nie zostan * podstawione. #NaStra * y pic.twitter.com/4b8qiTnBxL

Coraz wi * ksze grupy migrantów s * * ci * gane pod przej * cie graniczne w Ku * nicy przez bia * oruskie s * u * by. pic.twitter.com/njYkW0dSut

Сейчас с польской стороны через громкоговорители транслируют сообщения, что мигрантов обманули и разрешения на нелегальное пересечение границы нет, сообщил представитель министра-координатора спецслужб Станислав Жарин.

Migranci zostali oszukani, nie ma zgody na nielegalne przekroczenie granicy. Takie komunikaty s * w * a * nie nadawane przez g * o * niki.

Polska próbuje zapobiec dalszej eskalacji sytuacji. pic.twitter.com/rIB9r0i0fd

Государственный пограничный комитет Беларуси также написал об изменении ситуации на границе.

“Утром в понедельник, 15 ноября, беженцы, надеясь на положительный исход ситуации, собрали теплые вещи, палатки, спальные мешки. Уже к полудню они самоорганизовались в большую колонну и начали движение в направлении пункта пропуска Брузги. Беженцы подчеркивают свои исключительно мирные намерения и готовы к любому развитию ситуации”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что “безопасность и порядок” обеспечивают белорусские пограничники.

По информации Госпогранкомитета Беларуси, на границе собрались около 2100 мигрантов.

В связи с миграционным кризисом в приграничной зоне действует чрезвычайное положение. Журналистов туда не пускают, отмечает TVN24. При освещении событий на границе СМИ могут использовать почти исключительно официальные правительственные записи и информацию.

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальных миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы “вербовочные центры”, где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз, и под видом туристов отвозят в Минск.

По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали “политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко”, в которой “эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран”. Ее цель – “отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима”.

17 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. Дойдя до границы, мигранты разбили лагерь и остаются там и в настоящий момент. Они также пытались сломать заграждения на границе.

В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью и направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты. По состоянию на 15 ноября границу охраняют, по официальным данным, 15 тыс. солдат польской армии, 4 тыс. пограничников и 2 тыс. полицейских.

