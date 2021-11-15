 

Флагманский корабль Шестого флота ВМС США покидает Черное море

15.11.2021, 12:50, Новости дня
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“USS Mount Whitney начинает переход на юг – из Черного моря в Средиземное – после завершения морских операций и учений вместе с союзниками и партнерами Североатлантического альянса”, – говорится в сообщении.

BREAKING: The U.S. Sixth Fleet flagship #USSMountWhitney, with embarked SIXTHFLT and @STRIKFORNATO staffs, began its southbound transit from the Black Sea to the Mediterranean Sea after concluding maritime operations and exercises alongside @NATO allies and partners, Nov. 15. pic.twitter.com/9nFplqY1O6

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) November 15, 2021

1 ноября стало известно, что американский корабль USS Mount Whitney направляется в Черное море. 4 ноября он вошел в его акваторию. 13 ноября корабль провел совместные учения в Черном море с военно-морскими силами Турции, Румынии и Украины.

Контекст:

В Пентагоне подчеркивали, что военно-морские силы США регулярно действуют в Черном море. 

В конце января эсминцы США провели в Черном море операцию с участием авиации. В НАТО отмечали, что ВМС США и другие военно-морские силы НАТО обычно действуют в Черном море в соответствии с международным правом, патрулируя воды около восьми месяцев в году.

В феврале этого года эсминцы USS Porter и USS Donald Cook 17 дней проводили совместные операции в Черном море с союзниками и партнерами по НАТО: Украиной, Румынией, Грузией и Турцией.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что выступает за усиление присутствия НАТО в Черном море.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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