 

Skoda может выпустить кроссовер компактнее LADA XRay Cross

15.11.2021, 12:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Чешская компания Skoda рассматривает возможность выпуска нового компактного кроссовера.

Длина автомобиля может составить около 4 метров. Интерес к модели прогнозируют ввиду того, что данный сегмент до сих пор остается достаточно сложным. Вместе с тем новый компактный паркетник Skoda могут выпустить не только для местного, но и для глобального рынка. Эксперты прогнозируют выход новой модели уже в течение 2-3 лет.

Главным достоинством будущей модели должен стать ее внешний вид, который будет выгодно отличается от предшественников. Вместе с тем в линейке чешской компании уже представлен компактный кроссовер Kushaq, который разработали исключительно для индийского рынка, тогда как в остальных странах выход автомобиля не запланирован.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.09 / Путин наградил посмертно подорвавшегося в Сирии подполковника

04.11 / В Госдуме предложили увеличить формы волонтерской поддержки в рамках акции #МЫВМЕСТЕ

15.07 / “Тебе очень идут белые трусы”. В сети обсуждают новые горячие снимки Maruv

20.09 / На Украине возбудили уголовное дело о госизмене из-за проведения выборов в ГД в Крыму

16.05 / Российский «МегаФон» предложит пенсионерам скидки 20%

12.03 / Россия назвала действия в США и ЕС против демонстрантов нарушением прав человека

29.08 / Зеленский подписал закон о повышении минимальной зарплаты с 1 сентября

14.09 / Сочинская встреча: дежурные любезности и скромные результаты 

07.07 / Зеленский понадеялся на новый сигнал по членству Украины в НАТО

28.09 / Компания Realme продала за день 100 000 смартфонов GT Neo 2

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика