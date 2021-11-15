Skoda может выпустить кроссовер компактнее LADA XRay Cross

Чешская компания Skoda рассматривает возможность выпуска нового компактного кроссовера.

Длина автомобиля может составить около 4 метров. Интерес к модели прогнозируют ввиду того, что данный сегмент до сих пор остается достаточно сложным. Вместе с тем новый компактный паркетник Skoda могут выпустить не только для местного, но и для глобального рынка. Эксперты прогнозируют выход новой модели уже в течение 2-3 лет.

Главным достоинством будущей модели должен стать ее внешний вид, который будет выгодно отличается от предшественников. Вместе с тем в линейке чешской компании уже представлен компактный кроссовер Kushaq, который разработали исключительно для индийского рынка, тогда как в остальных странах выход автомобиля не запланирован.