Глава МИД Мали рассказал о помощи от РФ в борьбе за безопасность

Глава министерства иностранных дел Мали Абдулай Диоп рассказал в беседе с РИА Новости рассказал о помощи, которую получает Бамако от России.

Москва давно оказывает поддержку Мали в области борьбы с боевиками. Известно, что РФ поставляет африканскому государству технику и вооружение для борьбы против террористов «Исламского государства» и «Аль-Каиды» (организации запрещены на территории России). Боевики оккупировали часть территории на севере Мали и начали продвигаться к югу.

В Мали несколько лет действовали французские войска, но они не сумели ликвидировать террористическую угрозу и полностью утратили доверие со стороны правительства и народа Мали. Французов подозревают в потакании боевикам ради контроля над властями Мали и природными ресурсами страны.

В этой сложной ситуации правительство страны решило просить помощи у России. Летом стало известно о прибытии в Мали бойцов «ЧВК Вагнера». Позднее фото российских специалистов появилось в соцсетях: они оказывают помощь малийцам в боевой подготовке солдат и офицеров. Хотя эта поддержка вызвала ярость в Париже, малийские и российские официальные лица неоднократно подчеркивали, что поиск союзников – суверенное право Мали, и отношения между африканской страной и ее партнерами не касаются третьих стран.

Диоп сообщил, что российские технические специалисты оказывают помощь Мали в подготовке кадров, а также учат использовать технику и вооружение. Диоп подчеркнул, что техническая поддержка, обучение, поставка оборудования и консультативная помощь очень важны для его страны.

Первоочередной задачей малийских властей является обеспечение того, чтобы Мали могла взять на себя ответственность за свою безопасность, защиту людей и имущества, защиту целостности национальной территории, единства и суверенитета Мали, – подчеркнул Диоп.