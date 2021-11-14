В Германии подтвердили более 5 млн случаев COVID-19

Умерло от коронавируса 97 672 человека.

За прошлые сутки в стране подтвердили 33 498 случаев инфекции, умерло 55 человек.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Как сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, в мире подтвердили 253 млн случаев COVID-19, умерло более 5 млн человек.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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