 

Королева Елизавета II пропустит грядущие мероприятия из-за повреждения спины

14.11.2021, 13:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Посещение службы должно было стать первым публичным выходом королевы после того, как врачи посоветовали ей временно не посещать публичные мероприятия.

Однако в Букингемском дворце сообщили, что королева растянула спину и очень разочарована тем, что не посетит мероприятие.

Вместо Елизаветы II венок у мемориала Кенотаф возложит ее сын принц Чарльз. К нему присоединятся герцогиня Корнуоллская, герцог и герцогиня Кембриджские.

По словам источников, королева надеется, что на следующей неделе ее график легких служебных обязанностей не изменится в связи с травмой.

Контекст:

Елизавета II (полное имя – Елизавета Александра Мария) родилась в 1926 году в Лондоне в королевской семье. Она получила титул королевы в возрасте 25 лет.

Супруг Елизаветы II принц Филипп умер весной 2021 года в возрасте 99 лет. У пары четверо детей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / Guns N ’Roses выпустили первую за 13 лет песню

08.05 / СМИ: Минюст США получил данные о звонках писавших о «российском деле» авторов

21.12 / Зеленский заявил, что Украина – такое же “космическое государство”, как и США

01.02 / “Поддерживал аннексию Крыма”. Земан назвал Навального российским националистом

24.12 / В РФ выпущен очень маленький кнопочный телефон

24.12 / Кернес влиял на ситуацию в Харьковской области больше, чем вместе взятые правительство и Офис президента – Рахманин

30.01 / В Украине за сутки подтвердили почти 4,7 тыс. случаев COVID-19

13.09 / Греция выразила готовность начать переговоры с Турцией в случае практической деэсклации

24.03 / Глава МИД Польши – Германию не удалось убедить во вредоносности «Северного потока — 2»

18.03 / Байден не ответил на вопрос о готовности провести разговор с Путиным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика