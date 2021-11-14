Королева Елизавета II пропустит грядущие мероприятия из-за повреждения спины

Посещение службы должно было стать первым публичным выходом королевы после того, как врачи посоветовали ей временно не посещать публичные мероприятия.

Однако в Букингемском дворце сообщили, что королева растянула спину и очень разочарована тем, что не посетит мероприятие.

Вместо Елизаветы II венок у мемориала Кенотаф возложит ее сын принц Чарльз. К нему присоединятся герцогиня Корнуоллская, герцог и герцогиня Кембриджские.

По словам источников, королева надеется, что на следующей неделе ее график легких служебных обязанностей не изменится в связи с травмой.

Контекст:

Елизавета II (полное имя – Елизавета Александра Мария) родилась в 1926 году в Лондоне в королевской семье. Она получила титул королевы в возрасте 25 лет.

Супруг Елизаветы II принц Филипп умер весной 2021 года в возрасте 99 лет. У пары четверо детей.

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