В “Слуге народа” назвали пять вероятных кандидатов на пост нового главы партии вместо Корниенко

По его словам, кандидатуры будут выдвигаться прямо на съезде партии в понедельник, 15 ноября.

“”У нас часто было, когда мы думали, что даже если оговоренные ранее кандидатуры получат якобы большую поддержку, то появлялись новые предложения, которые тоже набирали большое количество голосов”, – сказал нардеп.

Также Камельчук назвал пятерку вероятных кандидатов.

“Господин [Андрей] Мотовиловец, Евгения Кравчук, Елена Шуляк, Николай Тищенко, Галина Янченко – это среди таких самых активных. Я считаю, они могут быть достойными продолжателями дела господина [Александра] Корниенко”, – сказал он.

Контекст:

8 ноября первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко сообщил о решении сложить полномочия главы партии “Слуга народа”.

Издание LB.ua со ссылкой на источники сообщало, что новой главой партии может стать нардеп Елена Шуляк.

4 ноября Корниенко заявлял, что на съезде может решиться вопрос об исключении из партии нардепа Артема Дмитрука, который ранее в одном из интервью заявил о своем разочаровании в “Слуге народа”.

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